Что приготовить из оставшегося пюре: рецепт картофельных оладий с сыром

Если у вас осталось картофельное пюре и вы не знаете, что с ним делать, мы подскажем рецепт простого, но очень вкусного блюда – картофельных оладий с творогом.

Ингредиенты:

– 500 г картофельного пюре;

– 100 г тертого твердого сыра;

– два яйца;

– две ст. ложки муки;

– соль и перец по своему вкусу;

– масло для жарки.

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Способ приготовления:

1. Смешайте пюре с сыром, яйцами, мукой, солью и перцем до однородности.

2. Поставьте сковороду на средний огонь и смажьте маслом.

3. Ложкой выкладывайте тесто в виде оладий. Жарьте по 3 минуты с каждой стороны.

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4. Подавайте с любимым соусом.

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