Закуска за 30 минут: рецепт быстрых маринованных помидоров
Эта закуска очень вкусная и по-летнему освежающая. Готовится просто и легко и подойдет даже к праздничному столу.
Ингредиенты:
– Помидор большой – 3 шт
– укроп –1/2 пуч.
– Петрушка – 1/2 пуч.
– чеснок – 3 зуб.
– горчица в зернах – 1 ст. л.
– уксус яблочный – 2.5 ст. л.
– Масло растительное – 3 ст. л.
– сахар – 1/2 ч. л.
– соль – 1/2 ч. л.
– перец черный – 1/3 ч. л.
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Способ приготовления:
1. Измельчите зелень и выложите в миску. Выдавите туда чеснок. Добавьте яблочный уксус и растительное масло.
2. Добавьте сахар, соль, черный молотый перец.
3. Добавьте горчицу в зернах и перемешайте.
4. Нарежьте помидоры и сложите слоями в миску, промазав каждый слой маринадом.
5. Накройте пищевой пленкой и маринуйте полчаса в холодильнике.
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