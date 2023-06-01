Можна їсти через 30 хвилин: швидкий рецепт малосольних огірків в пакеті
Почався сезон огірків, тому любителі малосольних огірків можуть починати ласувати улюбленою стравою.
Інгредієнти:
– 1 кг огірків;
– 2 головки часнику;
– 1 столова ложка солі
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка яблучного оцту;
– 1 чайна ложка цукру;
– пучок кропу.
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Спосіб приготування:
1. Огірки помийте та зріжте у них дупки. Поскладайте огірки в пакет, додайте сіль, цукор, оцет і оливкове масло.
2. Часник натріть на тертці, а кілька зубків поріжте.
3. Посипте огірки часником та кропом. Пакет зав'яжіть та добре потрясіть. Покладіть в холодильник на кілька годин. Хоча їсти їх можна вже через 30 хвилин.
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