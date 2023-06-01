Можна їсти через 30 хвилин: швидкий рецепт малосольних огірків в пакеті

Почався сезон огірків, тому любителі малосольних огірків можуть починати ласувати улюбленою стравою.

Інгредієнти:

– 1 кг огірків;

– 2 головки часнику;

– 1 столова ложка солі

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 чайна ложка яблучного оцту;

– 1 чайна ложка цукру;

– пучок кропу.

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Спосіб приготування:

1. Огірки помийте та зріжте у них дупки. Поскладайте огірки в пакет, додайте сіль, цукор, оцет і оливкове масло.

2. Часник натріть на тертці, а кілька зубків поріжте.

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3. Посипте огірки часником та кропом. Пакет зав'яжіть та добре потрясіть. Покладіть в холодильник на кілька годин. Хоча їсти їх можна вже через 30 хвилин.

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