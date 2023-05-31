Легкий та духмяний: салат з молодої капусти із заправкою з нерафінованої олії від Євгена Клопотенка

Легкий, запашний салат, весь секрет якого у незвичайній заправці. Готується салат дуже швидко та просто.

Інгредієнти

Для салату:

1 невеличка молода капустина

½ ч. л. зерен фенхелю

Для запашної олії:

5 ст. л. нерафінованої олії

1 ч. л. сухої м’яти

1 ч. л. орегано

сіль і перець до смаку

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Спосіб приготування:

1. Запашна олія: У каструлю вилийте олію та додайте суху м’яту та орегано. Прогрійте 2 хвилини, але не доводьте до кипіння. Охолодіть.

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2. Наріжте капусту.

3. Капусту викладіть у миску та розімніть. Додайте перець та фенхель. Полийте запашною олією та перемішайте.

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