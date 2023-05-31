Легкий та духмяний: салат з молодої капусти із заправкою з нерафінованої олії від Євгена Клопотенка
Легкий, запашний салат, весь секрет якого у незвичайній заправці. Готується салат дуже швидко та просто.
Інгредієнти
Для салату:
1 невеличка молода капустина
½ ч. л. зерен фенхелю
Для запашної олії:
5 ст. л. нерафінованої олії
1 ч. л. сухої м’яти
1 ч. л. орегано
сіль і перець до смаку
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Спосіб приготування:
1. Запашна олія: У каструлю вилийте олію та додайте суху м’яту та орегано. Прогрійте 2 хвилини, але не доводьте до кипіння. Охолодіть.
2. Наріжте капусту.
3. Капусту викладіть у миску та розімніть. Додайте перець та фенхель. Полийте запашною олією та перемішайте.
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