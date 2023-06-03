К праздничному столу: рецепт битых огурцов в пряном маринаде
Прекрасная летняя закуска, которая не требует много времени и усилий, но очень вкусна. Прекрасно подойдет к праздничному столу.
Ингредиенты:
– Огурцы – 500 г,
– Чеснок – 4 зубчика
– Рисовый уксус – 2 ст.
– соевый соус – 2 ст.л.
– сахар – 2 ч.л.
– Растительное масло – 2 ст.
– Соль по вкусу
– белый кунжут – 2 ч.л.
– Кинза – половина пучка
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Способ приготовления:
1. Помойте, обсушите и порежьте огурцы пополам.
2. Отбейте огурцы до трескания.
3. Нарежьте огурцы небольшими кусками и переложите в миску.
4. Добавьте соль, сахар, уксус, соевый соус и перемешайте. Оставьте настаиваться 10 минут.
5. Измельчите чеснок, кинзу и острый перец. Добавьте в огурцы, посыпьте кунжутом и перемешайте.
6. Заправьте маслом по вкусу и подавайте.
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