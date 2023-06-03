К праздничному столу: рецепт битых огурцов в пряном маринаде

Прекрасная летняя закуска, которая не требует много времени и усилий, но очень вкусна. Прекрасно подойдет к праздничному столу.

Ингредиенты:

– Огурцы – 500 г,

– Чеснок – 4 зубчика

– Рисовый уксус – 2 ст.

– соевый соус – 2 ст.л.

– сахар – 2 ч.л.

– Растительное масло – 2 ст.

– Соль по вкусу

– белый кунжут – 2 ч.л.

– Кинза – половина пучка

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Способ приготовления:

1. Помойте, обсушите и порежьте огурцы пополам.

2. Отбейте огурцы до трескания.

3. Нарежьте огурцы небольшими кусками и переложите в миску.

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4. Добавьте соль, сахар, уксус, соевый соус и перемешайте. Оставьте настаиваться 10 минут.

5. Измельчите чеснок, кинзу и острый перец. Добавьте в огурцы, посыпьте кунжутом и перемешайте.

6. Заправьте маслом по вкусу и подавайте.

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