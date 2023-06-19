Как закрыть огурцы по-корейски на зиму: рецепт оригинального салата
Острые овощные салаты хорошо вкусны зимой и содержат немало питательных веществ, которых может не хватать в холодный период. Одной из таких закусок есть пикантные огурцы с морковью по-корейски.
Опытные хозяйки имеют свои советы по поводу того, как сделать овощную закуску особенно вкусной. Для приготовления этого рецепта понадобятся:
- 3 кг огурцов;
- 0,5 кг моркови;
- 2-3 головки чеснока;
- 2,5 ст.л соли;
- 200 г сахара;
- 200 мл уксуса;
- 200 мл масла;
- 1 п. приправы для корейской моркови
Читайте также: Подойдет для всех: универсальный рецепт для консервации любых овощей на зиму
Сначала нужно промыть огурцы и нарезать овощи брусочками. Параллельно с этим нужно помытую и очищенную морковь натереть на терке.
Чеснок следует очистить от оболочки и пропустить через пресс. Ингредиенты необходимо перемешать, затем добавить специи и тщательно перемешать еще раз.
Получившуюся заготовку следует оставить как минимум на 2 часа. После этого салат можно раскладывать в банки и простерилизовать в течение 10-15 минут.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !