Как закрыть огурцы по-корейски на зиму: рецепт оригинального салата

Острые овощные салаты хорошо вкусны зимой и содержат немало питательных веществ, которых может не хватать в холодный период. Одной из таких закусок есть пикантные огурцы с морковью по-корейски.

Опытные хозяйки имеют свои советы по поводу того, как сделать овощную закуску особенно вкусной. Для приготовления этого рецепта понадобятся:

3 кг огурцов;

0,5 кг моркови;

2-3 головки чеснока;

2,5 ст.л соли;

200 г сахара;

200 мл уксуса;

200 мл масла;

1 п. приправы для корейской моркови

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Сначала нужно промыть огурцы и нарезать овощи брусочками. Параллельно с этим нужно помытую и очищенную морковь натереть на терке.

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Чеснок следует очистить от оболочки и пропустить через пресс. Ингредиенты необходимо перемешать, затем добавить специи и тщательно перемешать еще раз.

Получившуюся заготовку следует оставить как минимум на 2 часа. После этого салат можно раскладывать в банки и простерилизовать в течение 10-15 минут.

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