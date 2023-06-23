Как заморозить огурцы на зиму на крошку и целиком: 3 способа
Заморозка огурцов на зиму даст возможность лакомиться ими в несезон. Перед заморозкой нужно правильно подобрать огурцы – они должны быть молодыми и спелыми, но не мягкими. UaPortal подскажет, как правильно заморозить этот овощ.
Как заморозить целые огурцы на зиму
1. Вымойте и высушите огурцы.
2. Обрежьте кончики, очистите от кожуры.
3. Овощи сложите в пакет с застежкой и положите в морозилку.
Как заморозить огурцы на крошку
1. Просушите огурцы, очистите от кожуры и удалите концы.
2. Нарежьте кубиками и разложите на тарелке.
3. Просушите от сока.
4. Накройте кубики пищевой пленкой и отправьте в морозилку на ночь.
5. Пересыпьте огурцы в пакет или контейнер и храните в морозилке.
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Как заморозить огурцы кружками
1. Такие огурцы можно затем использовать в салатах.
2. Нарежьте огурцы ломтиками по 2-3 мм толщиной.
3. Просушите от сока.
4. Ломтики огурца разложите в один слой на любую удобную емкость, накройте пищевой пленкой и оставьте в морозилке на ночь.
5. Пересыпьте в пакет.
Как разморозить огурцы
Замороженные кубиками и кружками огурцы размораживать не нужно, а целые овощи следует вытащить из морозилки и положить на нижнюю полку холодильника в час.
Напомним, мы уже писали о действенных методах подкормки огурцов.
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