Как заморозить огурцы на зиму на крошку и целиком: 3 способа

Заморозка огурцов на зиму даст возможность лакомиться ими в несезон. Перед заморозкой нужно правильно подобрать огурцы – они должны быть молодыми и спелыми, но не мягкими. UaPortal подскажет, как правильно заморозить этот овощ.

Как заморозить целые огурцы на зиму

1. Вымойте и высушите огурцы.

2. Обрежьте кончики, очистите от кожуры.

3. Овощи сложите в пакет с застежкой и положите в морозилку.

Как заморозить огурцы на крошку

1. Просушите огурцы, очистите от кожуры и удалите концы.

2. Нарежьте кубиками и разложите на тарелке.

3. Просушите от сока.

4. Накройте кубики пищевой пленкой и отправьте в морозилку на ночь.

5. Пересыпьте огурцы в пакет или контейнер и храните в морозилке.

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Как заморозить огурцы кружками

1. Такие огурцы можно затем использовать в салатах.

2. Нарежьте огурцы ломтиками по 2-3 мм толщиной.

3. Просушите от сока.

4. Ломтики огурца разложите в один слой на любую удобную емкость, накройте пищевой пленкой и оставьте в морозилке на ночь.

5. Пересыпьте в пакет.

Как разморозить огурцы

Замороженные кубиками и кружками огурцы размораживать не нужно, а целые овощи следует вытащить из морозилки и положить на нижнюю полку холодильника в час.

Напомним, мы уже писали о действенных методах подкормки огурцов.

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