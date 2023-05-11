Ламинария и кофе: названы действенные методы подкормки огурцов

Огурцы можно подкармливать не только магазинными удобрениями, но и сделать их самостоятельно. UaPortal подскажет самые эффективные удобрения для огурцов, которые можно сделать своими руками.

Костная мука

Костная мука содержит много фосфора, калия, азота и кальция, благодаря которым огурцы будут быстро расти. Для приготовления костной муки измельчите куриные или животные кости в мясорубке до образования "муки". Добавляйте 4-5 чайных ложек на одно растение в почву раз в 2-3 месяца. Такая подкормка ускоряет рост.

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Ламинария

Для приготовления удобрения из ламинарии возьмите 2-3 стакана шрота ламинарии и смешайте с 1-2 стаканами воды. Этой смесью подкармливайте огурцы: уровень калия в почве вырастет, что обеспечит хороший рост и защиту от вредителей.

Кофе

Кофейная гуща содержит небольшое количество азота, в котором нуждаются огурцы. Добавление кофейной гущи в почву сделает ваши огурцы слаще.

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