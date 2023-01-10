"Кинули нове м'ясо на прорив та масово лізуть": військовий розповів про ситуацію в Соледарі та Бахмуті (відео)

Військовий з позивним "Киянин" розповів про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків фронту – Бахмутському. За його словами, ворог кидає нові сили на захоплення Соледара та Бахмута.

Про поточну ситуацію на передовій він розповів у своєму TikTok. Українська армія тримає оборону, але окупанти все лізуть та лізуть.

За словами Киянина, в Соледарі зараз тяжкі бої. Ворог доукомплектував розбиті десантні частини новими силами, які накачали пропагандою.

"Понагрібали нового м'яса і кинули на прорив. Проблема в тому, що вони там не особо шугані. Ложаться", – розповів військовий.

Проте окупанти намагаються перерізати трасу, а 46-а аеромобільна бригада та прикордонники тримають оборону.

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Яка ситуація в Бахмуті

"По Бахмуту ситуація наступна. Штурми як були, так і є. Масово лізуть. Намагаються там через Кліщівку, на трасу вийти на Костянтинівку. Але всі підрозділи там нормально тримають оборону. Підсипають наші артилеристи, мінометники", – сказав захисник.

Киянин додав, що завдяки безпілотникам Mavic чудова трансляція, коригування. В тандемі це добре все працює.

У британській розвідці зауважили, що російські армійці та найманці ПВК "Вагнер" намагаються захопити Соледар у Донецькій області, аби оточити Бахмут з півночі. Таким чином ворог планує порушити українські лінії зв'язку.

За інформацією Міноборони Британії, за останні чотири дні окупанти просунулися до Соледара. Крім цього, росіяни, ймовірно, контролюють більшу частину міста.

Як відомо, Соледар розташований за 10 км на північ від Бахмута, який ворог штурмує не один місяць.

Частина бойових дій відбувається на під’їздах до тунелів соляних шахт, загальна протяжність яких у цьому районі сягає 200 км. Тунелі можуть використати для проникнення в тил обидві сторони.

"Попри посилення тиску на Бахмут, росіяни навряд чи оточать місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають стабільну глибоку оборону та контролюють шляхи постачання", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові з 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розповіли, як відбили позицію російських окупантів. Ліквідація ворога відбувалася поблизу Бахмута на Донеччині.

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