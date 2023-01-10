"Бросили новое мясо на прорыв и массово лезут": военный рассказал о ситуации в Соледаре и Бахмуте (видео)

Военный с позывным "Киевлянин" рассказал о ситуации на одном из самых горячих направлений фронта – Бахмутском. По его словам, враг бросает новые силы на захват Соледара и Бахмута.

О текущей ситуации на передовой он рассказал в своем TikTok. Украинская армия держит оборону, но оккупанты все лезут и лезут.

По словам Киевлянина, в Соледаре сейчас тяжелые бои. Враг доукомплектовал разбитые десантные части новыми силами, накачавшимися пропагандой.

"Понагребали нового мяса и бросили на прорыв. Проблема в том, что они там не особо шуганы. Ложатся", – рассказал военный.

Однако оккупанты пытаются перерезать трассу, а 46-я аэромобильная бригада и пограничники держат оборону.

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Какая ситуация в Бахмуте

"По Бахмуту ситуация следующая. Штурмы как были, так и есть. Массово лезут. Пытаются там через Клищивку, на трассу выйти на Константиновку. Но все подразделения там нормально держат оборону. Подсыпают наши артиллеристы, минометчики", – сказал защитник.

Киевлянин добавил, что благодаря беспилотникам Mavic отличная трансляция, корректировка. В тандеме это хорошо работает.

В британской разведке отметили, что российские армейцы и наемники ППК "Вагнер" пытаются захватить Соледар в Донецкой области, чтобы окружить Бахмут с севера. Таким образом, враг планирует нарушить украинские линии связи.

По информации Минобороны Британии, за последние четыре дня оккупанты продвинулись в Соледар. Кроме того, россияне, вероятно, контролируют большую часть города.

Как известно, Соледар расположен в 10 км севернее Бахмута, который враг штурмует не один месяц.

Часть боевых действий происходит на подъездах к тоннелям соляных шахт, общая протяженность которых в этом районе составляет 200 км. Тоннели могут использовать для проникновения в тыл обе стороны.

"Несмотря на усиление давления на Бахмут, россияне вряд ли окружат город в ближайшее время, потому что украинские войска сохраняют стабильную глубокую оборону и контролируют пути снабжения", – говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные из 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины рассказали, как отразили позицию российских оккупантов. Ликвидация врага происходила вблизи Бахмута Донецкой области.

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