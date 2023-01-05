"Буданов ДН святкує": в Криму вночі щось вибухало і щось намагались збити (відео)

Ввечері 4 січня та вночі 5 січня в тимчасово окупованому Криму відбувались дивні "салюти". У небі було видно спалахи, а окупанти несамовито стріляли.

Так, в селищі Нижньогірське негативно спрацювала ППО. У мережі опублікували відео, на кадрах якого чутно дивні звуки та видно спалахи.

У мережі жартують, що так очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов святкує день народження.

Відео дня

Крім цього, ввечері 4 січня на мисі Фіолент, що в південно-західній частині півострова, сталась серія вибухів.

За словами окупантів, причиною пожежі нібито став газовий балон. Дім у селищі Незабудка згорів повністю – пожежники не встигли до нього навіть доїхати. За попередніми даними, загинула одна людина.

Крім того, 4 січня на аеродромі "Бельбек" у Криму місцеві жителі чули звуки вибухів. За словами пропагандистів, працювала ППО.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк заявив, що росіяни докладають усіх зусиль для збереження так званого сухопутного коридору до Криму.

За його словами, Україна завдаватиме ударів по позиціях російських загарбників на всій окупованій території.

Нагадаємо, що генерал польської армії Роман Полко, який є членом Ради у справах безпеки та оборони Польщі при президентові, поділився своїм прогнозом щодо війни в Україні. На його думку, війна закінчиться у 2023 році.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий пояснив, що потрібно Україні для того, аби переламати хід бойових дій на Донбасі. За його словами, українські військові потребують більше високоточної зброї від західних союзників.

Також Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!