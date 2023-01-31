Буданов сказав, чи зважиться путін на застосування ядерної зброї, якщо Україна відвоює Крим

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Україні потрібно відвоювати окупований росією Крим до літа. При цьому він сумнівається, що російський диктатор за спробу повернути півострів наважиться застосувати ядерну зброю.

За прогнозом Буданова, наразі російські війська зосередяться на тому, щоб окупувати якомога більше населених пунктів Донецької та Луганської областей. А наступ з території Білорусі він назвав малоймовірним. "Це лише спроба відвернути увагу й розділити війська Києва", – вважає керівник ГУР.

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"Ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому", – сказав Буданов в інтерв'ю The Washington Post. На запитання, чи допускає він, що у відповідь путін може застосувати ядерну зброю, Буданов сказав: "Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму у 2014 році, і на цьому все закінчиться".

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"Це тактика лякання", — додав він. За його словами, росія — країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. "Вибачте, але цього не станеться. Завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки росії, а до розпаду росії. І вони це дуже добре знають".

Коментуючи вибухи на території росії, які час від часу відбувається на різних об'єктах, Буданов сказав виданню: "Поки територіальна цілісність України не буде відновлена, проблеми всередині росії будуть".

Що стосується того, що ж буде далі, Буданов відповів коротко: "Що далі? Перемога України… Я не кажу нічого нового".

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Водночас він вважає, що росіян чекає нова хвиля мобілізації.

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