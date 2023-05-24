Буданов заявив, що Україна вже має необхідну кількість зброї для контрнаступу

Сили оборони України накопичили достатньо сил та зброї для того, щоб розпочати дії з деокупації українських територій, що опинились під контролем росії.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов японському мовнику NHK.

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Глава воєнної розвідки України припустив, що "для продовження операції необхідні значні запаси", і висловив думку, що саміт G7, в якому брав участь президент Зеленський, дасть можливість проконтролювати, наскільки прискорюватиметься процес надання зброї партнерами України.

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"Багато цивільних осіб все ще перебувають під російською окупацією, і ми не можемо більше втрачати час. У нас вже є мінімум зброї та іншого обладнання. Все, що я можу сказати, це те, що це почнеться незабаром", – зазначив Буданов.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині майже рік тривають запеклі бої, однак російським інтервентам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

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