Окупанти з грудня втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб – Білий дім

У Бахмуті на Донеччині продовжуються запеклі бої, однак російським окупантам не вдається повністю захопити контроль над містом уже понад рік. За даними Білого дому, з грудня 2022 року в боях загинуло близько 20 тисяч окупантів.

Загальні втрати росіян у Бахмуті за п'ять місяців становлять близько 100 тисяч осіб. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Sky News.

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"За оцінками Білого дому, лише за останні п’ять місяців боїв у районі Бахмута Росія зазнала 100 000 втрат", – йдеться у повідомленні.

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Таким чином близько 80 тисяч загарбників зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що половина з вбитих загарбників належали до ПВК "Вагнер". Кірбі додав, що російський наступ на Бахмут "зупинився" і "провалився".

Раніше голова ГУР Кирило Буданов прокоментував контрнаступ ЗСУ та пояснив, чи відбудеться він навесні, як він раніше прогнозував.

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