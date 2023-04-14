Буданов про контрнаступ ЗСУ: найближчим часом усі його побачать та відчують

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що вже скоро всі відчують результати українського контрнаступу. Він упевнений, що його буде не лише відчутно, а й видно результати.

Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу ABC News. Керівник ГУР вважає, що українські військові здатні досягти успіху у довгоочікуваному контрнаступі проти російських військ та повернути під контроль українського уряду окуповані ними території.

"Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що найближчим часом це всі побачать і відчують", – сказав Буданов.

У коментарі ABC News керівник ГУР додав, що "успіх цієї наступальної операції вкрай потрібен". І не лише українцям, а й союзникам нашої країни. Він додав, що Україна поверне Кримський півострів.

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Що стосується росії, то Буданов вважає реальним розвал цієї країни.

"Кордони можна змінити… Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна розвалилася", – сказав очільник ГУР.

Головний розвідник країни прокоментував також, чи вплине на події в Україні "злив" секретних документів Пентагону.

На думку Буданова, "єдиним бенефіціаром від цього зливу є росія". За його словами, він спілкувався зі своїми американськими колегами незабаром після того, як стало відомо про витік інформації.

"У нас є комунікація з відповідними службами в США, і буквально з перших кількох годин ми почали спілкуватися", – сказав він.

Він вважає, що ця "справа не зашкодить відносинам" між Україною та Сполученими Штатами. Також Буданов применшив ймовірний вплив шокуючих викриттів на воєнні події в Україні.

"Якщо є проблема, вона буде вирішена… Якщо не буде проблем, то ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції", – резюмував керівник ГУР.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року.

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