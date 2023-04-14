Буданов о контрнаступлении ВСУ: в ближайшее время все его увидят и почувствуют

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что уже скоро все ощутят результаты украинского контрнаступления. Он уверен, что его будет не только ощутимо, но и видны результаты.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News. Руководитель ГУР считает, что украинские военные способны добиться успеха в долгожданном контрнаступлении против российских войск и вернуть под контроль украинского правительства оккупированные ими территории.

"Каковы будут результаты этих действий? Я думаю, что в ближайшее время это все увидят и почувствуют", – сказал Буданов.

В комментарии ABC News руководитель ГУР добавил, что "успех этой наступательной операции крайне нужен". И не только украинцам, но и союзникам нашей страны. Он добавил, что Украина вернет Крымский полуостров.

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Что касается россии, то Буданов считает реальным развал этой страны.

"Кордоны можно изменить… Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, чтобы эта страна развалилась", – сказал глава ГУР.

Главный разведчик страны прокомментировал также, повлияет ли на события в Украине "слив" секретных документов Пентагона.

По мнению Буданова, "единственным бенефициаром от этого слива является россия". По его словам, он общался со своими американскими коллегами вскоре после того, как стало известно об утечке информации.

"У нас есть коммуникация с соответствующими службами в США, и буквально с первых нескольких часов мы начали общаться", – сказал он.

Он считает, что это "дело не помешает отношениям" между Украиной и Соединенными Штатами. Также Буданов уменьшил вероятное влияние шокирующих разоблачений на военные события в Украине.

"Если есть проблема, она будет решена… Если не будет проблем, то еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции", – резюмировал руководитель ГУР.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года.

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