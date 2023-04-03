"У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим": Зеленский о контрнаступлении ВСУ

Во время своего визита в село Ягодное Черниговской области, которое чествует годовщину освобождения от российских захватчиков, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна намерена вернуть временно оккупированные территории.

Он заявил, что если российские войска не отступят от этих территорий, то будут уничтожены. Об этом сообщил корреспондент Укринформа.

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"Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам. Но мы готовимся быть сильными на бою и деоккупировать нашу землю. Трудно сказать, как и когда это будет сделано. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из России подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", – сказал Зеленский.

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Напомним, что 3 марта 2022 года российские захватчики вошли в Ягодное Черниговской области. Они выгнали жителей из их домов и заставили находиться в подвале школы. За время заключения 367 мирных жителей, в том числе 50 детей и несколько младенцев, в подвале школы площадью 197 кв. м, погибли 11 человек в результате бесчеловечных условий, а еще 10 были расстреляны захватчиками.

Напомним, 14 марта Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время него были заслушаны доклады по ситуации в Бахмуте.

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