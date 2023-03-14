Зеленский провел Ставку по ситуации в Бахмуте: что приняли

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время него были заслушаны доклады по ситуации в Бахмуте.

Члены Ставки единогласно поддержали дальнейшее удержание и защиту города. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмут", – говорится в сообщении.

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На заседании Ставки также было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами украинских воинов. Отдельно обсуждены темпы и объемы поступления помощи от партнеров союзников и их дальнейшее распределение.

Следует добавить, что ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной с начала полномасштабного вторжения. Оккупанты не покидают попыток захватить город.

Согласно данным DeepStateMap, российским военным в последнее время удалось окружить Бахмут по нескольким направлениям, но не взять его в кольцо. Украинские защитники героически удерживают оборону.

Добавим, 6 марта на заседании Ставки президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.

Немного погодя Зеленский в одном из своих обращений сказал, что потеря Бахмута недопустима, поскольку захват города позволит оккупантам наступать на других участках фронта.

Напомним, несколько ранее в сети показали, как украинские артиллеристы отработали по блиндажам оккупантов под Бахмутом.

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