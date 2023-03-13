Артиллеристы отработали по блиндажам оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают держать оборону на Бахмутском направлении, несмотря на тяжелые бои. В частности, артиллеристы постоянно наносят удары по скоплениям оккупантов, которых отправляют пушечным мясом.

Во время работы артиллеристов корректировка ударов производится благодаря аэроразведчикам. Видео работы украинских защитников опубликовали в Telegram-канале "WarLife 18+".

"Бахмутское направление, украинский дрон с тепловизором корректирует удары артиллерии по блиндажу и живой силе ВС рф", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть как оператор беспилотника обнаруживает места нахождения оккупантов и помогает артиллеристам наводить оружие. В частности, на кадрах видно, как группа российских военных убегает в блиндаж.

Немного погодя в это место метко прилетает артиллерийский снаряд. Точные потери врага, время и место уничтожения оккупантов не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, несколько ранее в сети показали, как подразделение Курта "засевает" российские удобрения на Бахмутском направлении.

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