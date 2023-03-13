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Война в Украине

Артиллеристы отработали по блиндажам оккупантов под Бахмутом (видео)

Максим Карпенко

Артиллеристы отработали по блиндажам оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают держать оборону на Бахмутском направлении, несмотря на тяжелые бои. В частности, артиллеристы постоянно наносят удары по скоплениям оккупантов, которых отправляют пушечным мясом.

Во время работы артиллеристов корректировка ударов производится благодаря аэроразведчикам. Видео работы украинских защитников опубликовали в Telegram-канале "WarLife 18+".

"Бахмутское направление, украинский дрон с тепловизором корректирует удары артиллерии по блиндажу и живой силе ВС рф", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть как оператор беспилотника обнаруживает места нахождения оккупантов и помогает артиллеристам наводить оружие. В частности, на кадрах видно, как группа российских военных убегает в блиндаж.

Немного погодя в это место метко прилетает артиллерийский снаряд. Точные потери врага, время и место уничтожения оккупантов не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, несколько ранее в сети показали, как подразделение Курта "засевает" российские удобрения на Бахмутском направлении.

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