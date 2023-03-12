Возле Бахмута бойцы ВСУ разгромили позиции врага и сняли, как оккупант обворовывал своих погибших собратьев

Аэро-разведка украинских пограничников заметила в окрестностях Бахмута российских интервентов, обустраивавших свои новые позиции. Враг был разбит.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, по врагу отработали пограничники-аэро-разведчики и артиллерийское подразделение. Были ликвидированы четыре русских боевика.

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Кадры ликвидации врага были сняты с дрона. На них видна работа артиллерии по врагу.

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"Ежедневно с помощью эффективной работы пограничной аэро-разведки уничтожаются живая сила, техника и склады боеприпасов противника. Пограничники-аэро-разведчики совместно с артиллерийским подразделением помешали попытке продвижения захватчиков на окраине города Бахмут. Оккупанты именно обустраивали новые позиции, как к ним прилетели "подарки". Они были "впечатлены" гостеприимством наших воинов и четверо сразу получили статус "хороших", – прокомментировали это видео в ГПСУ.

Также аэро-разведчикам удалось запечатлеть, как русский солдат обворовывал своих павших собратьев.

"Стоит отметить "братство" в подразделениях врага. На кадрах, зафиксированных нашими бойцами, четко видно, как пока "плохой" оккупант мародерит у своих уже "хороших" приспешников", — добавили пограничники.

Предлагаем вашему вниманию кадры боя украинских защитников, во время которого был ликвидирован вражеский танк вместе с экипажем.

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