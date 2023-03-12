Біля Бахмуту бійці ЗСУ розгромили позиції ворога та зняли, як окупант обкрадав своїх полеглих побратимів

Аеророзвідка українських прикордонників помітила на околицях Бахмуту російських інтервентів, що облаштовували свої нові позиції. Ворога було розбито.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, по ворогу відпрацювали прикордонники-аеророзвідники та артилерійський підрозділ. Було ліквідовано чотирьох російських бойовиків.

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Кадри ліквідації ворога було знято з дрона. На них видно роботу артилерії по ворогу.

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"Щодня за допомогою ефективної роботи прикордонної аеророзвідки знищуються жива сила, техніка та склади боєприпасів противника. Прикордонники-аеророзвідники спільно з артилерійським підрозділом завадили спробі просування загарбників на околиці міста Бахмут. Окупанти саме облаштовували нові позиції, як до них прилетіли "презенти". Загарбники були "вражені" гостинністю наших воїнів і четверо одразу отримали статус "хороших", – прокоментували це відео у ДПСУ.

Також аеророзвідникам вдалося зафільмувати, як російський солдат обкрадав своїх полеглих побратимів.

"Варто відзначити "братерство" в підрозділах ворога. На кадрах, зафіксованих нашими бійцями, чітко видно, як, поки що, "поганий" окупант мародерить у своїх вже "хороших" поплічників", – додали прикордонники.

Пропонуємо вашій увазі кадри бою українських захисників, під час якого було ліквідовано ворожий танк разом з екіпажем.

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