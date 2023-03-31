День освобождения Бучи: Зеленский с международными гостями прибыл в город и вручил награды героям Украины (фото)

Зеленский прибыл в Бучу вместе с лидерами Словакии, Хорватии, Словении и Молдовы, чтобы почтить память погибших во время российской оккупации. Украинские защитники освободили город-герой Бучу от российских окупантов год назад, 31 марта 2022 года. В результате российского террора в городе остались ужасные последствия, такие как убитые мирные жители, разрушенные дома и братские могилы.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал короткое видео в своем Telegram-канале к годовщине освобождения Бучи. В видео представлены кадры российских преступлений и освобождение города-героя. Он отметил, что в течение 33 дней оккупации погибли более 1400 человек, в том числе 37 детей, и более 175 человек были найдены в братских могилах и камерах пыток.

Видео дня

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Девять тысяч русских военных преступлений были зафиксированы во время оккупации города. Сейчас город является символом зверства армии страны-оккупанта. Зеленский написал в своем Telegram-канале, что виновные будут наказаны, но никогда не простятся за эти преступления.

На годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов президент Украины Владимир Зеленский отметил общину города Буча и наградил защитников города. Три человека были награждены званием Героя Украины, один из них посмертно.

Также посмертно награждена орденом Княгини Ольги староста села Мотыжин Ольга Петровна Сухенко, которую российские оккупанты замучили вместе с мужем и сыном. Орден получила ее дочь.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей временно оккупированного Крыма начать подготовку к деоккупации. В частности, он советует обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

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