российская верхушка начала распродавать недвижимость и вывозить свои семьи из Крыма – ГУР

В украинской разведке посоветовали крымским коллаборантам и представителям так называемой власти полуострова поскорее покинуть Крым. В ГУР заметили, что деоккупация полуострова неизбежна.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает пресс-служба ГУР. Он напомнил, что на днях крымчане слышали по радио предупреждение, что им нужно готовиться к выезду.

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Юсов говорит, что эта информация касалась жителей полуострова, которые сотрудничали с оккупационными властями Крыма.

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"Для того чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на Россию действительно ближайшим иногда лучше покинуть территорию украинского Крыма", – сказал представитель ГУР.

По его информации, находившееся в Крыму российское командование и представители оккупационных властей полуострова уже активно продают недвижимость. Также они начали вывозить свои семьи из Крыма.

Юсов утверждает, что рядовому составу оккупанты советуют не переживать, вроде бы "все спокойно, все под контролем".

"Но это уже как мем, что "спецоперация" идет по плану... Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским" режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть", – добавил представитель ГУР.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей временно оккупированного Крыма начать подготовку к деоккупации. В частности, он советует обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

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