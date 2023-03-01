В Крыму раздались взрывы вблизи воинской части (видео)

В среду, 1 марта, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Их слышали в Ялте и под городом, в том числе в Гурзуфе, Севастополе и в районе воинской части в Бахчисарае.

По предварительным данным, взрыв произошел как раз в воинской части. Видео было опубликовано в сети.

Местные жители рассказали Telegram-каналу "Крымский ветер", что от взрыва затряслось все вокруг, мебель и окна, также сработали сигнализации машин.

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Отмечается, что в Бахчисарае расположен инженерный состав воинской части 758-го центра материально-технического обеспечения ЧФ рф и состав 133-й бригады МТО ЧФ рф, которая обеспечивает поставки и логистику воюющих в Украине подразделений 22-го армейского корпуса ЧФ рф.

Видео дня

Оккупационные власти пока не комментировали инцидент. Советник подконтрольного россии главы Крыма Олег Крючков заявил, что доверять можно только официальным источникам, но сами взрывы объяснять не стал.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей временно оккупированного Крыма начать подготовку к деоккупации. В частности, он советует обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

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