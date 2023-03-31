День визволення Бучі: Зеленський з міжнародними гостями прибув до міста та вручив відзнаки героям України (фото)

Зеленський прибув до Бучі разом з лідерами Словаччини, Хорватії, Словенії та Молдови, щоб вшанувати пам’ять загиблих під час російської окупації. Українські захисники звільнили місто-герой Бучу від російських окупантів рік тому, 31 березня 2022 року. Внаслідок російського терору у місті залишилися жахливі наслідки, такі як вбиті мирні жителі, зруйновані будинки та братські могили.

Президент України Володимир Зеленський опублікував коротке відео у своєму Telegram-каналі до річниці звільнення Бучі. У відео представлені кадри російських злочинів та визволення міста-героя. Він зазначив, що протягом 33 днів окупації загинуло понад 1400 людей, в тому числі 37 дітей, та понад 175 людей були знайдені в братських могилах і камерах тортур.

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Дев’ять тисяч російських воєнних злочинів були зафіксовані під час окупації міста. Зараз місто є символом звірства армії країни-окупанта. Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, що винних буде покарано, але ніколи не пробачено за ці злочини.

На річницю визволення Бучі від російських окупантів, президент України Володимир Зеленський відзначив громаду міста Буча та нагородив оборонців міста. Три особи були нагороджені званням Героя України, один із них посмертно.

Також посмертно нагороджено орденом Княгині Ольги старосту села Мотижин Ольгу Петрівну Сухенко, яку російські окупанти замучили разом з чоловіком та сином. Орден отримала її донька.

Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати підготовку до деокупації. Зокрема, він радить облаштувати укриття та запастися достатньою кількістю води.

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