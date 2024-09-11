Битиме три доби: що відомо про потужну магнітну бурю, яка вирує в Україні

Вересень, який мав стати "вільним" від потужних геомагнітних штормів, виявився активнішим за серпень. Зокрема, він відзначився потужною магнітною бурею червоного рівня небезпечності, сила якої сягнула шести балів з дев'яти можливих.

Судячи з прогнозу магнітних бур на цей тиждень, оприлюдненому на сервісі Meteoagent, шторм триватиме до 14 вересня і стихне лише у вихідні. 11 вересня сила магнітних бур сягла К-індексу 6, 12 вересня очікується п'ятибальний шторм, а 13 вересня магнітні бурі знову сягнуть 6 балів.

Магнітні бурі: календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Чим загрожує магнітна буря?

Потужні магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, особливо метеозалежних. Серед можливих наслідків:

Головний біль

Запаморочення

Слабкість

Безсоння

Зміни настрою

Підвищення артеріального тиску

Загострення хронічних захворювань

Як пережити магнітні бурі?

Щоб зменшити негативний вплив магнітної бурі на організм, варто дотримуватися таких рекомендацій:

Правильне харчування, достатній сон, фізична активність допоможуть зміцнити імунітет. Спробуйте розслабитися за допомогою медитації, йоги або інших заспокійливих практик. Людям, які страждають на гіпертонію, варто особливо уважно стежити за своїм станом і приймати ліки відповідно до рекомендацій лікаря. У дні магнітних бур краще відмовитися від важких фізичних навантажень.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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