Сонце викинуло потужну вежу плазми довжиною понад 160 км (фото)

Марк Джонстон, відомий астроном-аматор і член Астрономічного товариства Фенікс, зумів зафіксувати неймовірні кадри гігантських сонячних протуберанців. Це явище, коли величезні хмари надрозпеченого газу піднімаються над поверхнею Сонця, є одним з найвражаючих в астрономії.

За допомогою спеціально обладнаного телескопа Джонстон зняв деталізоване відео, яке демонструє динаміку цих космічних явищ. Найбільший з протуберанців досяг висоти близько 160 000 кілометрів, що в десятки разів перевищує діаметр Землі, пише Space.com.

Також читайте: Сонячний шторм знищив частину магнітного поля нашої планети: утворилася "магістраль" між Сонцем і Землею (відео)

Астроном зазначає, що для створення цього відео він зняв близько 100 000 кадрів з інтервалом 25 секунд.

Сонячні протуберанці. Джерело: space.com

Сонячні протуберанці. Джерело: space.com

Сонячні протуберанці. Джерело: space.com

Сонячні протуберанці. Джерело: space.com

Сонячні протуберанці. Джерело: space.com

Для отримання статичних зображень з високою роздільною здатністю Джонстон використовував складну техніку обробки зображень. Цей процес включає зйомку високошвидкісного відео, вибір найчіткіших кадрів та подальшу обробку для підвищення контрастності та деталізації.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!