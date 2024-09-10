Солнце выбросило мощную башню плазмы протяженностью более 160 км (фото)

Марк Джонстон, известный астроном-любитель и член Астрономического общества Феникс, сумел зафиксировать невероятные кадры гигантских солнечных протуберанцев. Это явление, когда огромные облака сверхраскаленного газа поднимаются над поверхностью Солнца, является одним из самых впечатляющих в астрономии.

С помощью специально оборудованного телескопа Джонстон снял детализированное видео, демонстрирующее динамику этих космических явлений. Самый большой из протуберанцев достиг высоты около 160 000 километров, что в десятки раз превышает диаметр Земли, пишет Space.com.

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Астроном отмечает, что для создания видео он снял около 100 000 кадров с интервалом 25 секунд.

Солнечные протуберанцы. Источник: space.com

Солнечные протуберанцы. Источник: space.com

Солнечные протуберанцы. Источник: space.com

Солнечные протуберанцы. Источник: space.com

Солнечные протуберанцы. Источник: space.com

Для получения статических изображений с высоким разрешением Джонстон использовал сложную технику обработки изображений. Этот процесс включает съемку высокоскоростного видео, выбор четких кадров и дальнейшую обработку для повышения контрастности и детализации.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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