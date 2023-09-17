Буде як нова: Як очистити сковорідку навіть від найстійкіших забруднень
Якщо ваша улюблена сковорода покрилася непривабливим нагаром, і звичайні мийні засоби та щітки не допомагають вирішити цю проблему, не варто відчаюватися. Існує простий і ефективний метод, який допоможе вам позбутися нагару раз і назавжди.
Читайте також: Як вибрати безпечну для здоров'я сковороду: види та переваги антипригарного покриття
Для цього вам знадобляться засоби, які, мабуть, вже є в вашій кухні, пише cpykami. Ось як видалити нагар зі сковороди за допомогою цієї методики.
Вам знадобиться:
- Харчова сода.
- Паперові рушники.
- Кока-кола.
- Мийний засіб для посуду.
- Зубна паста.
Інструкція:
- Підготовка сковороди: Відкрутіть ручку зі сковороди і помістіть її в зручний для вас контейнер або таз. Це зробить процес очищення більш зручним.
- Застосування кока-коли: Полийте весь внутрішній простір сковороди кока-колою. Кока-кола містить кислоти, які допоможуть розкласти нагар.
- Посипте внутрішню частину сковороди харчовою содою. Сода буде відігравати роль абразиву і сприяти видаленню нагару.
- Покрийте соду паперовими рушниками так, щоб вони покривали всю поверхню. Знову зверху просочіть всю поверхню кока-колою. Цей процес допоможе розкласти нагар під дією кислот і соди.
- Переверніть сковороду та повторіть той самий процес на іншому боці.
- Дайте сковороді охолонути і вберіть залишки кока-коли та соди.
- Будь-який залишковий нагар можна видалити за допомогою харчової соди, мийного засобу для посуду та зубної пасти. Нанесіть їх на місця з нагаром, ретельно потріть губкою до повного очищення, а потім промийте під проточною водою.
- Після завершення очищення, закріпіть ручку сковороди назад.
Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоби до сковороди нічого не прилипало.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!