Буде як нова: Як очистити сковорідку навіть від найстійкіших забруднень

Якщо ваша улюблена сковорода покрилася непривабливим нагаром, і звичайні мийні засоби та щітки не допомагають вирішити цю проблему, не варто відчаюватися. Існує простий і ефективний метод, який допоможе вам позбутися нагару раз і назавжди.

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Для цього вам знадобляться засоби, які, мабуть, вже є в вашій кухні, пише cpykami. Ось як видалити нагар зі сковороди за допомогою цієї методики.

Вам знадобиться:

Харчова сода.

Паперові рушники.

Кока-кола.

Мийний засіб для посуду.

Зубна паста.

Інструкція:

Підготовка сковороди: Відкрутіть ручку зі сковороди і помістіть її в зручний для вас контейнер або таз. Це зробить процес очищення більш зручним. Застосування кока-коли: Полийте весь внутрішній простір сковороди кока-колою. Кока-кола містить кислоти, які допоможуть розкласти нагар. Посипте внутрішню частину сковороди харчовою содою. Сода буде відігравати роль абразиву і сприяти видаленню нагару. Покрийте соду паперовими рушниками так, щоб вони покривали всю поверхню. Знову зверху просочіть всю поверхню кока-колою. Цей процес допоможе розкласти нагар під дією кислот і соди. Переверніть сковороду та повторіть той самий процес на іншому боці. Дайте сковороді охолонути і вберіть залишки кока-коли та соди. Будь-який залишковий нагар можна видалити за допомогою харчової соди, мийного засобу для посуду та зубної пасти. Нанесіть їх на місця з нагаром, ретельно потріть губкою до повного очищення, а потім промийте під проточною водою. Після завершення очищення, закріпіть ручку сковороди назад.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоби до сковороди нічого не прилипало.

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