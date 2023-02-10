'Буде новий виток агресії': астролог назвав терміни нового наступу Росії та вказав на ключовий момент для України

Наступ Росії на Україну вже почався, ворог активізувався на лінії фронту – цей процес триватиме до початку чи середини березня. Вторгнення з боку Білорусі не станеться.

Про це заявив астролог Дмитро Уранус. "Усі розрахунки з астрокартографії вказують, що основні бойові дії будуть посилюватися в Луганській та Донецькій областях. У першу половину березня 2023 року є реальна загроза для Краматорська та Слов'янська. Наступи будуть у напрямку до цих міст, але ворог їх не візьме", – зазначив він.

За словами астролога, у карті незалежності України Сонце у своєму прогресивному та дирекційному русі зараз утворює гармонійний аспект із Сатурном. Це дає країні захист від смерті, а отже, перемогти її у війні неможливо.

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Уранус наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться змінити долю України – програму, закладену при проголошенні незалежності, буде реалізовано.

"У світовому закуліссі трапилося щось дуже добре, західні країни більше не бояться російського диктатора і прийняли остаточне рішення допомогти Україні перемогти в цій війні. Думаю, так і проявився цей гармонійний аспект. І поки він діє (до лютого наступного року) Україні слід максимально скористатися його захисною силою", - підсумував астролог.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

Астролог Яна Тимощук вважає, що найнебезпечнішим буде для України 24 лютого, найважчими – березень та квітень. У травні ситуація дещо покращиться.