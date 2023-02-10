'Будет новый виток агрессии': астролог назвал сроки нового наступления России и указал на ключевой момент для Украины

Наступление России на Украину уже началось, враг активизировался на линии фронта – этот процесс будет длиться до начала или середины марта. Вторжения со стороны Беларуси не произойдет.

Об этом заявил астролог Дмитрий Уранус. "Все расчеты по астрокартографии указывают, что основные боевые действия будут усиливаться в Луганской и Донецкой областях. В первую половину марта 2023 есть реальная угроза для Краматорска и Славянска. Наступления будут по направлению к этим городам, но враг их не возьмет", – отметил он.

По словам астролога, в карте независимости Украины Солнце в своем прогрессивном и дирекционном движении в данное время образует гармоничный аспект с Сатурном. Это дает стране защиту от смерти, а значит, победить ее в войне невозможно.

Видео дня

Уранус подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся изменить судьбу Украины – программа, заложенная при провозглашении независимости, будет реализована.

"В мировом закулисье случилось что-то очень хорошее, западные страны больше не бояться российского диктатора и приняли окончательное решение помочь Украине победить в этой войне. Думаю, так и проявился этот гармоничный аспект. И пока он действует (до февраля следующего года) Украине следует по максимуму воспользоваться его защитной силой", – подытожил астролог.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Астролог Яна Тимощук считает, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.