Штормитиме вже наступного тижня: вчені попередили про інтенсивну магнітну бурю

Січень дозволив трохи розслабитися та відчути спокій. Починаючи з 5 числа Земля практично не відчувала впливу сонячних спалахів. Проте вже наступного тижня картина зміниться, магнітосфері планети та метеозалежним людям варто підготуватися до геомагнітного шторму.

За даними центру досліджень космічної погоди Meteoagent, 17 січня розпочнеться друга за місяць хвиля магнітних бур. Вчені повідомляють, що в перший день варто очікувати незначне підвищення інтенсивності, лише до 3 балів, проте вже 18 січня потужність зросте до 4 балів, а 19 січня варто очікувати геомагнітну бурю у 5 балів. Починаючи з 20 січня очікується різкий спад інтенсивності, науковці прогнозують показник у 2 бали. Проте в останні дні місяця ще одна потужна хвиля сонячних спалахів.

Відео дня

Варто зауважити, що зміни космічної погоди відбуваються досить непередбачувано, тому прогнози оновлюються після отримання свіжих даних центру досліджень. У зв’язку з цим прогноз на довготривалий період може бути неточним.

Аби вберегти організм від негативної дії магнітних бур, варто дотримуватися правил здорового життя. Як би це нудно не звучало, проте корисні продукти та повноцінний сон можуть змінити ваше життя на краще. Не обов’язково змінювати свій графік повністю, лише внесіть декілька важливих пунктів, які зміцнять ваш організм.

Ви можете розпочати з того, що додасте до свого раціону більше зелені та овочів. Також завжди тримайте поруч з собою пляшку теплої води, тоді створите звичку поповнювати водний баланс. Більше часу проводьте на свіжому повітрі ті робіть невеличкі фізичні вправи, аби розім’яти тіло. Завжди лягайте спати в один час, тоді організм звикне до графіку і почне накопичувати сили.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, вчені з Університету Південного Уельсу розповіли, що відбувається з нашим тілом, коли стає холодно.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!