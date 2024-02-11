Битимуть дві доби підряд: з'явився розклад магнітних бур на наступний тиждень

У неділю, 11 лютого, на Землі почалася магнітна буря помаранчевого рівня небезпечності. Однак вже на початку наступного тижня геомагнітні шторми сягнуть 5 балів (червоний рівень).

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За даними Meteoagent, 12 та 13 лютого триватимуть бурі К-індексу 5 (найвищий рівень геомагнітних штормів К-індекс 9). Потім настане період затишшя, що триватиме до кінця місяця.

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Магнітні бурі календар

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

Як вберегтися від впливу геомагнітних штормів

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного чи зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Обирайте прогулянки на свіжому повітрі, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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