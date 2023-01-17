Що таке геомагнітні бури та чи варто їх боятися

Магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

Коли ці спалахи стикаються з Землею на швидкості, то навколишнє магнітне поле відхиляє її до полюсів. Ці заряди, що швидко рухаються, створюють власне інтенсивне магнітне поле, що впливає на електричні струми глибоко під землею.

Фахівці зі Sciencealert пояснюють, що за сильної сонячної активності ці струми можуть бути достатньо сильними, щоб вплинути на електричні мережі та навіть зашкодити електроніці.

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Геомагнітні бурі спричинені зміною конфігурації магнітних полів Сонця, що поетапно вивільняє величезну кількість плазми та випромінювання. Так виникає спалах електромагнітного випромінювання, якому потрібно всього кілька хвилин, щоб вразити Землю.

"Потім протони й електрони прискорюються до швидкості світла в струменях плазми, що триває від кількох годин до одного-двох днів. Під час інтенсивних періодів сонячної активності "повороти" магнітного поля Сонця замикаються та знову з’єднуються. Це може викинути повільно рухому хмару заряджених частинок на завершальній стадії сонячної бурі, відомої як корональний викид маси", – йдеться у повідомленні.

Геомагнітні спалахи класифікуються за інтенсивністю. Вони можуть бути незначними, середніми та потужними. Саме потужні геомагнітні бурі здатні впливати на магнітні поля, що досягають Землі.

За даними видання Health, яке посилається на заяву NASA, потужні спалахи сонячної радіації не повинні впливати на людей, бо випромінювання не пропускає атмосфера Землі.

У Health зазначають, що відповідно до дослідження 2018 року, опублікованого в Scientific Reports, різні проблеми зі здоров’ям можуть бути спричинені змінами сонячного та геомагнітного середовища. "Порушена геомагнітна активність також може загострити наявні захворювання та пов’язана зі значним збільшенням серцевої аритмії, серцево-судинних захворювань, випадків смерті, пов’язаної з інфарктом міокарда, змін кровотоку, підвищення артеріального тиску та епілептичних припадків", – додали науковці.

Крім того, згідно з дослідженням, опублікованому в журналі Stroke, геомагнітні бурі пов’язані з загальним підвищенням ризику інсульту на 19%, а серед дорослих віком до 65 років — на 27%.

У Health зауважили, що автори цього дослідження припустили, що магнітні коливання можуть впливати на артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, згортання крові або циркадні ритми, а ці симптоми можуть впливати на ризик інсульту.

Однак геомагнітні бурі становили менш як 3% усіх інсультів протягом періоду дослідження.

Тим часом професор з Технологічного інституту Нью-Джерсі Дейл Гері стверджує: "Зміна магнітного поля, про яку ми говоримо, справді невелика". На його думку, ці зміни навряд чи вплинуть на організм окремої людини.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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