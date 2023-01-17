Что такое геомагнитные бури и стоит ли их бояться

Магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

Когда эти вспышки сталкиваются с Землей на скорости, окружающее магнитное поле отклоняет ее к полюсам. Эти быстро движущиеся заряды создают собственное интенсивное магнитное поле, воздействующее на электрические токи глубоко под землей.

Специалисты Sciencealert объясняют, что при сильной солнечной активности эти токи могут быть достаточно сильными, чтобы повлиять на электрические сети и даже повредить электронике.

Видео дня

Геомагнитные бури обусловлены изменением конфигурации магнитных полей Солнца, что поэтапно высвобождает огромное количество плазмы и излучения. Так возникает вспышка электромагнитного излучения, которой нужно всего несколько минут, чтобы поразить Землю.

"Затем протоны и электроны ускоряются до скорости света в струях плазмы, продолжающейся от нескольких часов до одного-двух дней. Во время интенсивных периодов солнечной активности повороты магнитного поля Солнца замыкаются и снова соединяются. Это может выбросить медленно движущееся облако заряженных частиц на завершающей стадии солнечной бури, известной как корональный выброс массы", – говорится в сообщении.

Геомагнитные вспышки классифицируются по интенсивности. Они могут быть незначительными, средними и сильными. Именно мощные геомагнитные бури способны влиять на достигающие Земли магнитные поля.

По данным издания Health, ссылающегося на заявление NASA, мощные вспышки солнечной радиации не должны влиять на людей, потому что излучение не пропускает атмосфера Земли.

В Health отмечают, что согласно исследованию 2018 года, опубликованному в Scientific Reports, различные проблемы со здоровьем могут быть вызваны изменениями солнечной и геомагнитной среды. "Нарушенная геомагнитная активность также может обострить имеющиеся заболевания и связана со значительным увеличением сердечной аритмии, сердечно-сосудистых заболеваний, случаев смерти, связанной с инфарктом миокарда, изменениями кровотока, повышения АД и эпилептических припадков", — добавили ученые.

Кроме того, согласно исследованию, опубликованном в журнале Stroke, геомагнитные бури связаны с общим повышением риска инсульта на 19%, а среди взрослых до 65 лет — на 27%.

В Health отметили, что авторы этого исследования предположили, что магнитные колебания могут влиять на АД, частоту сердечных сокращений, свертываемость крови или циркадные ритмы, а эти симптомы могут влиять на риск инсульта.

Однако геомагнитные бури составляли менее 3% всех инсультов за период исследования.

Между тем профессор из Технологического института Нью-Джерси Дэйл Гэри утверждает: "Изменение магнитного поля, о котором мы говорим, действительно невелико". По его мнению, эти изменения вряд ли повлияют на организм отдельного человека.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Предлагаем вам ознакомиться с расписанием магнитных бурь на январь-2023.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!