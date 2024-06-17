Чи будуть електронні повістки та направлення на ВЛК: у Раді дали вичерпну відповідь

В Україні не планується введення електронних повісток, а також законодавством не передбачено можливості для електронного направлення на військово-лікарську комісію.

Про це розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

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Народний обранець підтвердив, що розсилання електронних повісток через електронні кабінети не відбуватиметься.

"Це питання ми обговорювали і дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде", – зазначив Веніславський.

Стосовно ВЛК, він зазначив, що депутати не встановили в законодавстві про мобілізацію можливості використання електронного кабінету для відправлення будь-яких повідомлень або направлень на ВЛК.

"Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", – додав парламентар.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що українцям відправлятимуть повістки на пошту та пояснював, за яких умов вона вважатиметься врученою.

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