Чи будуть ТЦК й надалі вручати повістки на вулиці: роз'яснення нардепа

Повістки більше не будуть вручатися військовозобов’язаним особисто на вулицях. Натомість вони будуть надсилатися за адресою реєстрації особи.

Про це повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі "Суспільне Студія".

Водночас, як вказується, працівники ТЦК мають право перевіряти у громадян на вулицях військово-облікові документи, а саме інформацію в мобільному додатку Резерв+ або військовий квиток.

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Нардеп також зазначив, що тих осіб, які мають броню або відстрочку від мобілізації, на військово-лікарську комісію направляти не будуть.

"Взагалі, більшість громадян співробітники місцевих ТЦК і СП не турбуватимуть. У них уже є величезний масив роботи. Крім того, ті, хто має відстрочку, зможе автоматично її оновити за необхідності через Резерв+ без відвідування ТЦК", – розповів народний обранець.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що робити українцям, у яких немає військового квитка, а лише приписне.

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