Кого з тих, хто оновив дані будуть першими призивати до ЗСУ з 17 липня: роз'яснення Ради

Згідно з новим мобілізаційним законом, до 16 липня всі військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років повинні були оновити свої військово-облікові дані. Ця вимога була впроваджена для того, щоб Уряд мав чітке уявлення про мобілізаційний потенціал країни.

Оновлення персональних даних військовозобов’язаних передбачає також проходження військово-лікарської комісії, що дозволить оцінити ступінь їхньої придатності до військової служби. Про це пише Фокус.

Член комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський наголосив, що порядок призову в Збройні Сили України залежить від конкретної військової спеціалізації кожного призовника.

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"ЗСУ визначать самі, хто їм потрібен. Якщо людина оновила дані, її не повинні затримувати. Їй можуть виписати повістку для виклику в ТЦК, але тягнути її насильно ніхто не має права", – зазначив він.

Також він додав, що поки що передчасно говорити про відправлення призовників без військової спеціальності до піхоти чи на гарячі напрямки. Відповідно до потреб армії, резервістів будуть направляти до штабів, підрозділів спеціального призначення чи зв’язку, а також залучати до курсів управління БПЛА.

"Про перспективи опинитися на фронті поки що рано міркувати. Упевнений, що ті, хто не оновив дані, зіткнуться з непереборними складнощами в цивільній життєдіяльності та у відносинах із державою: оформленням документів, відкриттям рахунків, керуванням автомобілями та інше", – зазначчив Бужанський.

В той же час його колега з комітету ВРУ Олександр Бакумов наголосив, що оновлення даних не впливає на порядок призову до ЗСУ. Він зазначив, що мобілізація здійснюється на основі вимог кожної військової частини.

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років.

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