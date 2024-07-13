Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років: пояснення юриста

В Україні мобілізаційний вік для військовозобов'язаних чоловіків становить від 18 до 60 років, але для призову на службу існують особливі умови.

Як пояснює адвокат Андрій Новак, усі чоловіки, придатні за станом здоров'я, повинні бути на військовому обліку до досягнення граничного віку, після чого їх виключають з резерву, якщо вони не бажають продовжувати службу.

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Запас Збройних Сил України поділяється на дві категорії: ті, хто має досвід служби та відповідну військово-облікову спеціальність, і ті, хто такого досвіду не має. Під час воєнного стану всі ці особи можуть служити до 60 років, за винятком вищого офіцерського складу, який може служити до 65 років.

Згідно із законом "Про військовий обов'язок і військову службу", мобілізувати можуть чоловіків до 60 років. Винятком є молоді чоловіки віком від 18 до 25 років, які приписані до призовної дільниці і можуть служити добровільно за контрактом. Однак, якщо раніше їх визнали "обмежено придатними" за станом здоров'я, вони також підлягають мобілізації, навіть якщо їм менш як 25 років.

Чоловіки, які пройшли військово-лікарську комісію і отримали статус "обмежено придатного", залишаються військовозобов'язаними. Їх можуть мобілізувати у випадку, якщо вони не пройдуть повторну комісію і не отримають новий статус – "непридатного до служби". Такі військовозобов'язані можуть служити в ТЦК, військових частинах, військових вишах та медичних підрозділах.

Призову також підлягають чоловіки, які пройшли строкову військову службу у мирний час, а також ті, хто закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру і отримав відповідну спеціальність. Проте, новий закон передбачає, що чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації, якщо вони пройшли базовий військовий вишкіл, яка запроваджуватиметься з 1 вересня 2025 року.

Юрист зазначає, що наявність білих плям у законодавстві може викликати правову невизначеність для тих, хто не пройшов базову підготовку до її впровадження. Тому, відповідно до чинного законодавства, вони можуть підлягати мобілізації, якщо не мають підстав для відстрочки.

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