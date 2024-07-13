Могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет: объяснение юриста

В Украине мобилизационный возраст для военнообязанных мужчин составляет от 18 до 60 лет, но для призыва на службу существуют особые условия.

Как объясняет адвокат Андрей Новак, все мужчины, пригодные по состоянию здоровья, должны находиться на военном учете до достижения предельного возраста, после чего их исключают из резерва, если они не желают продолжать службу.

Читайте также: Мобилизация в Украине: с какими болезнями не забирают в ВСУ

Запас Вооруженных Сил Украины делится на две категории: имеющие опыт службы и соответствующую военно-учетную специальность, и те, кто такого опыта не имеет. Во время военного положения все эти лица могут служить до 60 лет за исключением высшего офицерского состава, который может служить до 65 лет.

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", мобилизовать могут мужчин до 60 лет. Исключением являются молодые мужчины от 18 до 25 лет, которые приписаны к призывному участку и могут служить добровольно по контракту. Однако если ранее их признали "ограниченно пригодными" по состоянию здоровья, они также подлежат мобилизации, даже если им менее 25 лет.

Мужчины, прошедшие военно-врачебную комиссию и получившие статус "ограниченно годного", остаются военнообязанными. Их могут мобилизовать в случае, если они не пройдут повторную комиссию и не получат новый статус "непригодного к службе". Такие военнообязанные могут служить в ТЦК, воинских частях, военных вузах и медицинских подразделениях.

Призову также подлежат мужчины, прошедшие срочную военную службу в мирное время, а также окончившие высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получившие соответствующую специальность. Однако новый закон предусматривает, что мужчины до 25 лет не подлежат мобилизации, если они прошли базовую военное обучение, которое будет вводиться с 1 сентября 2025 года.

Юрист отмечает, что наличие белых пятен в законодательстве может повлечь за собой правовую неопределенность для тех, кто не прошел базовую подготовку к ее внедрению. Поэтому, согласно действующему законодательству, они могут подлежать мобилизации, если нет оснований для отсрочки.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!