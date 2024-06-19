Мобілізаційний вік в Україні можуть знизити: заява нардепа

В Україні зниження віку для мобілізації до 25 років відбулося з запізненням. Є ймовірність, що це не остаточний мобілізаційний віковий поріг.

Про це заявив у своєму інтерв’ю для "Liga" народний депутат України, представник партії "Голос" Роман Лозинський.

"Ми говоримо про третій рік повномасштабної війни. Ми говоримо про те, що тих, хто загинув, хто отримав поранення, хтось має замінити. Тим, хто понад два роки виконують завдання на лінії фронту, треба дати можливість відпочити. Чи може в суспільстві мати підтримку теза про те, що треба зменшувати призовний вік? Я думаю, що це питання риторичне. І якщо спитати, чи хтось сказав би, що хотів би це зробити… Ніхто б не сказав "так, давайте"", — повідомив Лозинський.

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Він зазначив, що враховуючи обставини, при яких Україні доводиться підтримувати боротьбу проти російського вторгнення, можливість зниження віку для призову на військову службу є питанням, яке не можна виключати.

"Якщо ми говоримо про те, що ми продовжуємо боротьбу за власне існування… Так, нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях. І те, що зараз зменшили вік з 27 до 25 років, на превеликий жаль ми маємо дивитися реально. І за умови, що залишатиметься така лінія фронту, що триватиме війна, не виключено, що це – не остання зміна щодо віку для мобілізації", – резюмував Лозинський.

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