Будуть свіжими та твердими майже три тижні: як правильно зберігати банани

Банани є одними з найпопулярніших та найкорисніших фруктів. Вони забезпечують організм потрібними вітамінами, такими як B6 і калій, та насичують організм енергією.

Проте частою проблемою є те, що банани швидко чорніють, коли їх приносиш додому з магазинів. Тому важливо правильно їх зберігати. Про це розповів експерт з гігієни харчових продуктів Таш Блайт для Express.co.uk.

Зауважимо, що жовті банани досить швидко вкриваються чорними плямами буквально за один день. Тому їхнє зберігання не таке просте, якщо не знати основних правил. Їх потрібно дотримуватися для тривалого зберігання цих фруктів.

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За словами експерта, досить очевидною є порада купувати банани зеленими та дозволяти їм достигнути вдома.

Крім цього, тримайте банани далі від інших фруктів. Оскільки це вплине добре на сам банан та інші фрукти. Причиною цього є те, що банани виділяють газ етилен, який змушує інші фрукти дозрівати швидше, відповідно – псуватися.

Тому в одній посудині не потрібно зберігати різні фрукти. Так це зменшить їхню довговічність.

Також не можна зберігати банани у пластикових пакуваннях та пакетах. Оскільки пластик утримуватиме вологу. Її виділяють через газ етилен, звісно це пришвидшить псування фрукта.

Найкраща температура для зберігання – кімнатна, подалі від вологи. Старайтеся, що не потрапляло сонячне світло, а температура не була занадто високою.

У випадку, якщо ці поради не допомогли зберегти ваші банани, то можете їх використати у випічці – для кексів чи панкейків.

Нагадаємо, що українці звикли запасатися крупами, тим більше коли в країні триває війна – ніколи не знаєш, чи будуть працювати магазини й маркети та чи будуть у їхньому асортименті товари найпершої необхідності та тривалого зберігання. Тому UAportal розповів, як їх зберігати, аби там не завелися комахи.

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