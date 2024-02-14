'Булава' 72 ОМБр вщент розбиває техніку окупантів

За бойовою роботою роти ударних безпілотників 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців – РУБпАК "Булава" – можна спостерігати вічно: як гинуть окупанти, як горить техніка, як детонують боєприпаси…

Відео дня

Дивіться відео: Аеророзвідники 72-ї ОМБр знищили ворожу техніку за допомогою БПЛА

А ще можна дивитися і складати веселі віршики на кшталт:

Горить-палає БРМ,

Злітає в небо БРЕМ!

Днями "Булава" 72 ОМБр розбила дронами-камікадзе саме такі броньовані "коробочки":

БРМ – бойова розвідувальна машина

БРЕМ – броньована ремонтно-евакуаційна машина

Всім окупантам пі…

Ураження нахабної БРМ пресслужба 72-ї бригади прокоментувала отак іронічно: "Під час ведення розвідки машина зустрілась з нашими "пташками" та згоріла… Але встигла передати важливу інформацію нашим ворогам, а саме: "Нам всем пи…"

Також дивіться: Знищили ворога та його техніку: на відео потрапила робота бійців 72 ОМБр