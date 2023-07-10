Був раннім інвестором Tesla і пішов із Google: цікаві факти про Ларрі Пейджа

Ларрі Пейдж – відоме ім'я у технологічній галузі. Він є одним із засновників компанії Google, яка вважається найпопулярнішою пошуковою системою у світі. Однак є кілька менш відомих фактів про Ларрі Пейдж, про які цікаво дізнатися.

Ларрі був мультиталановитим студентом

Ларрі був здібним студентом із пристрастю до навчання. Він отримав ступінь бакалавра в галузі комп'ютерної інженерії в університеті Мічігану і продовжив навчання в магістратурі з комп'ютерних наук в Стенфордському університеті. Він також був стипендіатом National Merit Scholar та отримав безліч інших академічних нагород.

Читайте також: Здобула 415 нагород і поставила рекорд: п'ять фактів про Вітні Х'юстон

Відео дня

Пейдж був раннім інвестором компанії Tesla

Окрім роботи в Google, Пейдж також цікавився електромобілями. Він був раннім інвестором компанії Tesla та підтримував розвиток електромобілів.

Пейдж захоплюється авіацією

Пейдж – затятий пілот і володіє декількома приватними літаками. Він також інвестував у стартап зі створення літаючих автомобілів під назвою Kitty Hawk, який прагне здійснити революцію в авіаційній промисловості.

Читайте також: П'ять цікавих фактів про Тіну Тернер: змінила ім'я та боролася з тривожністю

Ларрі вірить у вирішення великих проблем

Ларрі відомий своїм баченням вирішення великих проблем за допомогою технологій. Він вірить у те, що треба йти на ризик та реалізовувати амбітні проєкти, здатні змінити світ на краще. Деякі з проєктів, які він підтримував, включають розробку самоврядних автомобілів та рішень у галузі відновлюваних джерел енергії.

Ларрі Пейдж пішов з Google

У 2019 році Ларрі Пейдж оголосив про свій звільнення з посади генерального директора материнської компанії Google, Alphabet Inc. Він залишається членом ради директорів, але усунувся від повсякденної діяльності компанії.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як сім знаменитих чоловіків коригували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !