Швидка закуска: Як приготувати смачні та ситні вафлі зі свіжих кабачків

Доступні ціни на кабачки надають можливість експериментувати з новими стравами на їх основі. Одним з чудових варіантів літньої закуски, яка є ще й дієтичною, є кабачкові вафлі. Час приготування цього блюда складає менше пів години. Оригінальний рецепт цього блюда був опублікований кулінарним блогером Anny Cooking на її сторінці в Instagram.

"У період, коли кабачки в сезоні, варто спробувати приготувати кабачкові вафлі. Це смачна дієтична страва, яка також може служити відмінною закускою", – рекомендує кулінар.

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Інгредієнти на 8-10 вафель:

500 г кабачка (2 невеликих);

100 г твердого сиру;

1 яйце;

5 ст. л борошна;

1 ч. л розпушувача;

1 ст. л олії;

1 зубчик часнику або 1/3 ч. л сухого часнику;

сіль, перець, кріп, зелена цибуля.

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Спосіб приготування:

Кабачки натріть на середній тертці, додайте приблизно 1/2 ч. л солі і залиште протягом 10 хвилин. Потім відіжміть кабачки від зайвої вологи; Додайте до натертих кабачків яйце, тертий сир, борошно, розпушувач, а також нарізану зелень. Перемішайте усі інгредієнти; Для однієї вафлі використовуйте 1 столову ложку тіста. Смажте її на розігрітій вафельниці до золотистого кольору. Час приготування може варіюватися залежно від вашої вафельниці; Подавайте кабачкові вафлі зі сметаною.

Смачного!

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