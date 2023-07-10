Быстрая закуска: Как приготовить вкусные и сытные вафли из свежих кабачков

Доступные цены на кабачки позволяют экспериментировать с новыми блюдами на их основе. Одним из замечательных вариантов летней закуски, еще и диетической, являются кабачковые вафли. Время приготовления этого блюда составляет менее получаса. Оригинальный рецепт этого блюда был опубликован кулинарным блоггером Anny Cooking на ее странице в Instagram.

"В период, когда кабачки в сезоне, стоит попробовать приготовить кабачковые вафли. Это вкусное диетическое блюдо, которое также может служить отличной закуской", – рекомендует кулинар.

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Ингредиенты на 8-10 вафель:

500 г кабачка (2 небольших);

100 г твердого сыра;

1 яйцо;

5 ст. л муки;

1 ч. л разрыхлителя;

1 ст. л масла;

1 зубчик чеснока или 1/3 ч. л сухого чеснока;

соль, перец, укроп, зеленый лук.

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Способ приготовления:

Кабачки натрите на средней терке, добавьте около 1/2 ч. л соли и оставьте в течение 10 минут. Затем отожмите кабачки от лишней влаги; Добавьте к натертым кабачкам яйцо, тертый сыр, муку, разрыхлитель, а также нарезанную зелень. Перемешайте все ингредиенты; Для одной вафли используйте 1 столовую ложку теста. Жарьте ее на разогретой вафельнице до золотистого цвета. Время приготовления может варьироваться в зависимости от вашей вафельницы; Подавайте кабачковые вафли со сметаной.

Приятного аппетита!

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