Быстрая закуска: Как приготовить вкусные и сытные вафли из свежих кабачков
Доступные цены на кабачки позволяют экспериментировать с новыми блюдами на их основе. Одним из замечательных вариантов летней закуски, еще и диетической, являются кабачковые вафли. Время приготовления этого блюда составляет менее получаса. Оригинальный рецепт этого блюда был опубликован кулинарным блоггером Anny Cooking на ее странице в Instagram.
"В период, когда кабачки в сезоне, стоит попробовать приготовить кабачковые вафли. Это вкусное диетическое блюдо, которое также может служить отличной закуской", – рекомендует кулинар.
Читайте также: Хозяйке рассказали рецепт омлета с кабачками на завтрак
Ингредиенты на 8-10 вафель:
- 500 г кабачка (2 небольших);
- 100 г твердого сыра;
- 1 яйцо;
- 5 ст. л муки;
- 1 ч. л разрыхлителя;
- 1 ст. л масла;
- 1 зубчик чеснока или 1/3 ч. л сухого чеснока;
- соль, перец, укроп, зеленый лук.
Способ приготовления:
- Кабачки натрите на средней терке, добавьте около 1/2 ч. л соли и оставьте в течение 10 минут. Затем отожмите кабачки от лишней влаги;
- Добавьте к натертым кабачкам яйцо, тертый сыр, муку, разрыхлитель, а также нарезанную зелень. Перемешайте все ингредиенты;
- Для одной вафли используйте 1 столовую ложку теста. Жарьте ее на разогретой вафельнице до золотистого цвета. Время приготовления может варьироваться в зависимости от вашей вафельницы;
- Подавайте кабачковые вафли со сметаной.
Приятного аппетита!
Раньше мы писали о том, как законсервировать маринованные кабачки на зиму, по вкусу напоминающие грибы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!