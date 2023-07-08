Идеальный летний завтрак: хозяйки рассказали рецепт омлета с кабачками

Утром часто не хватает времени на приготовление полезного и вкусного завтрака. Впрочем, опытные хозяйки имеют свои советы по поводу того, как можно сделать вкусное блюдо вкусно.

В частности, можно приготовить овощной омлет с кабачками. UAportal подготовил рецепт идеального летнего завтрака, на приготовление которого понадобится всего 20 минут.

Для рецепта понадобятся:

кабачок – 1 шт.;

яйца – 4 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

лук – 1 шт.;

козий творог – 100 г;

масло – 3 ст.л.

Очистите и нарежьте небольшими кубиками или тонкими кольцами кабачок. После этого следует тонко нарезать лук и чеснок.

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Разогрейте оливковое масло в сковороде диаметром 20 см и добавьте нарезанные кабачки. Жарьте 4-5 минут на сильном огне или до румяной корочки.

Добавьте лук, чеснок и сушеные хлопья чили и готовьте еще 2-3 минуты, помешивая. Первую минуту готовьте на сильном огне, затем убавьте.

Взбейте в отдельной миске яйца. Держите средний огонь под сковородой. Добавьте яйца и приправьте блюдо солью. Готовьте к застыванию с обеих сторон. Покрошите творог в омлет, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне еще минуты 2-3.

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