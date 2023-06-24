Летний десерт из трех ингредиентов: рецепт мятного льда

Идеальный десерт для жаркой погоды. Он невероятно легкий, вкусный и очень освежающий, а делается очень просто.

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Ингредиенты:

– огурец – 1/2 шт.

– Лимонад – 230 мл

– Мята – 10 г

Способ приготовления:

1. Нарежьте огурец тонкими ломтиками. Разложите половину ломтиков по 4 формам для леденцов и добавьте 3-4 листика мяты. Разлейте лимонад в форму до половины и отправьте в морозилку на 2 часа.

2. Оставшееся количество огуречных ломтиков и еще несколько листочков мяты добавьте ко льду, долейте лимонад, вставьте палочки и отправьте в морозилку на ночь.

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