Летний десерт из трех ингредиентов: рецепт мятного льда
Идеальный десерт для жаркой погоды. Он невероятно легкий, вкусный и очень освежающий, а делается очень просто.
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Ингредиенты:
– огурец – 1/2 шт.
– Лимонад – 230 мл
– Мята – 10 г
Способ приготовления:
1. Нарежьте огурец тонкими ломтиками. Разложите половину ломтиков по 4 формам для леденцов и добавьте 3-4 листика мяты. Разлейте лимонад в форму до половины и отправьте в морозилку на 2 часа.
2. Оставшееся количество огуречных ломтиков и еще несколько листочков мяты добавьте ко льду, долейте лимонад, вставьте палочки и отправьте в морозилку на ночь.
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