Полезный десерт за 15 минут: рецепт кокосово-овсяных шариков

Простые в приготовлении, полезные и вкусные конфеты прекрасно сочетаются с чаем или кофе, а также подойдут в качестве перекуса.

Ингредиенты:

– финик – 200 г

– Семена подсолнечника – 25 г

– тыквенные семена – 25 г

– Хлопья овсяные – 150 г

– миндальные хлопья – 50 г

– Арахисовое масло – 100 г

– Мед – 3 ст. л.

– Кокосовая стружка – 20 г

– Вода – 2 ст. л.

– соль – щепотка

Читайте также: Натуральные, долго хранящиеся мармеладки: как сделать клубничные цукаты на зиму

Способ приготовления:

1. Измельчите финики без косточек в блендере.

2.Семя подсолнечника и тыквы смешайте с финиками. Добавьте овсяные хлопья, миндальные хлопья, арахисовое масло или пасту, мед, щепотку соли и 2 столовые ложки холодной воды. Руками сформируйте шар.

Видео дня

3. Тесто разделите на 20-24 части и сформуйте шарики мокрыми руками и обваляйте их в кокосовой стружке.

4. Конфеты можно есть сразу или хранить в холодильнике до 4 дней.

Советуем также обратить внимание на рецепт тостов с клубникой и сливочным творогом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !