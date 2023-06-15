Французский завтрак: рецепт тостов с клубникой и сливочным сыром

Перенеситесь в романтический Париж, попробовав эти тосты на завтрак. Нежный сливочный вкус сыра и свежие ягоды создают невероятное сочетание.

Ингредиенты:

– яйца куриные – 1 шт.

– миндальное молоко – 60 мл

– сахар – 40 г

– Ванильный экстракт – 8 мл

– Сливочный сыр – 50 г

– клубника – 10 шт.

– хлеб тостовый, ломтик – 4 шт.

– Пудра сахарная – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Яйцо, молоко, половину сахара и ваниль взбейте вместе.

2. Отдельно смешайте сливочный творог и вторую половину сахара. Хлеб мажьте сливочно-творожной смесью, нарезанную клубнику положите на один кусочек хлеба.

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3. Сверху уложите второй кусок хлеба и прижмите края.

4. Опустите бутерброды в смесь яиц с обеих сторон.

5. На сковороду налейте масло и нагрейте его на небольшом огне. Жарьте хлеб по 3 минуты с каждой стороны.

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